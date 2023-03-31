إحالة موظف بسجن الأوداية على المجلس التأديبي بسبب “سوء معاملة سجين”

هبة بريس

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تقرر إحالة موظف بالسجن المحلي الأوداية بمراكش على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه وفقا للقانون، على خلفية سوء معاملة تعرض لها سجين.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه على إثر تلقيها “لشكايات بخصوص حالة سوء معاملة تعرض لها سجين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش من طرف أحد الموظفين، وكذا تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص، تم إيفاد لجنة مركزية إلى هذه المؤسسة السجنية من أجل البحث والتحري في الموضوع”.

وأبرزت أنه “بعد الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وبناء على نتائج البحث، تقرر إحالة هذا الموظف على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه وفقا للقانون”.

وجددت المندوبية العامة التأكيد على “حرصها على ضمان احترام كافة حقوق نزلاء المؤسسات السجنية المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه المؤسسات، وحمايتهم من أية معاملة مهينة أو حاطة من الكرامة في حقهم، مع التدخل الصارم لزجر كل تصرف من هذا النوع”.

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