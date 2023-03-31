نحو 350 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

هبة بريس - وكالات

وصل عشرات الآلاف من المصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى للصلاة في ثاني يوم جمعة خلال شهر رمضان.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإنه رغم المعوقات إلا أن حوالي 350 ألف مصل أحيوا شعائر صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى، مبينة أن هذا أعلى عدد للمصلين في صلاة الجمعة خلال شهر رمضان منذ سنوات.

وفرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على وصول آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة. وقد عزز الجيش وجود قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقق في هويات الفلسطينيين ورفض دخول بعضهم.

وحشدت الشرطة الإسرائيلية نحو ألفين من عناصرها في أنحاء المدينة خصوصا في البلدة القديمة ومحيطها، كما عزز الجيش وجوده على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية والقدس.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس وحاجز 300 جنوبي المدينة ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

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