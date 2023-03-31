فاصل ونواصل” للعشابي ينافس أضخم الانتاجات العربية على “شاهد”

2023-03-31 / 11:25
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نجلاء مزيان

استطاع البرنامج الرمضاني الجديد “فاصل ونواصل ” الذي يقدمه الفنان الساخر مراد العشابي على قناة “mbc5”، أن يحتل صدارة أكثر الأعمال مشاهدة، بعد ان احتلت حلقاته الاولى “الطوندونس” المغربي عبر موقع”اليوتيوب”.

وأضحى برنامجه “التراند” الأول في المغرب،حيث تمكن العشابي هذه المرة من تصدر مقدمة “الطوب تين” كأحسن إنتاج فني خاص برمضان على المنصة العربية الشهيرة “شاهد”، محققا بذلك نسبة متابعة قياسية.

وإحتل “فاصل ونواصل” المرتبة الخامسة، فيما جاء برنامج ” رامز نيفر إند” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في المرتبة السادسة بعد العشابي على نفس المنصة.

هذا وأثار برنامج “فاصل ونواصل” الذي يخرجه داني يوسف، إعجاب المغاربة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اصبحت مقاطع البرنامج عبارة عن “ترولات” كوميدية يتم نشرها عبر صفحات “انستغرام” و”فيسبوك” و”تيك توك”.

هذا وقد عبر مجموعة من النشطاء عن إعجابهم بأسلوب العشابي الساخر في استفزاز ضيوفه والإيقاع بهم في المقالب التي وقع ضحيتها عدد كبير من المشاهير المغاربة، و ذلك بمشاركة الفنانة فاتي جمالي.

وسبق للعشابي أن قدم على نفس القناة برنامج “جوابك ذهب” الذي حصد أزيد من 16 مليون مشاهد في اليوم، وفاز به بعدة جوائح كجائزة أحسن برنامج ناطق بالعربية ببلجيكا .

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تعليق واحد

  1. غالبا ما تحتل التفاهة الدرجة الأولى من بين التفاهات . فنحن لم نرتق بعد لمستوى احسن

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