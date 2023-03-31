دونالد ترامب

محامي ترامب: موكلي يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء

2023-03-31 / 10:24
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هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، سيمثل أمام محكمة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن سوزان نيكيليس، أحد محامي ترامب قولها، إن ترامب سيمثل أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك في مانهاتن الثلاثاء المقبل.

يأتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016,

ووصف ترامب، الذي يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، الاتهامات بأنها “مطاردة ساحرة”.

من جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها “غير أمريكية”، وأن النظام القانوني يتم “تسليحه” لتحقيق أجندة سياسية.

ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.

وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.

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