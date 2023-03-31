أسواق سوس ماسة: تذبذب في أسعار الخضر والفواكه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عرفت أسعار بيع الخضر بالتقسيط في جل اسواق جهة سوس ماسة، خلال الاسبوع الجاري، تذبذبا في أثمانها من منطقة إلى أخرى، حيت أن مدن الجهة قد تعرف زيادة درهم الى 3 دراهم من الثمن المرجعي لأسواق الجملة في كل صنف من الخضر، في حين زيادة درهم على اسواق بالعالم القروي.

وهذه اسعار الخضر والفواكه بالاسواق

– البطاطس: بين 9 و 12 دراهم/كلغ

– البصل: بين 7 و 15 درهم / كلغ

– الطماطم: بين 5 و 7 درهم / كلغ

– الفلفل: بين 12 و 14 درهم / كلغ

– الجزر: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

– الباذنجان: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

– الخيار: بين 6 و 8 دراهم / كلغ

-القرع الأخضر: بين 7 و 9 درهم / كلغ

– القرنبيط (شيفلور) : بين 6 و 8 دراهم / للوحدة

– الفول الأخضر : بين 6 و 8 درهم / كلغ

– القزبر: بين 1 و 2 دراهم / الوحدة

– اللفت: بين 6 و 8 دراهم / كلغ

– الكرنب: بين 6 و 8 دراهم / للوحدة

– الفلفل الحار : بين 6 و 7 درهم / كلغ

– الباربا: بين 6 و 8 دراهم / كلغ

– اليقطين (القرع الأحمر) : بين 5 و 6 دراهم / كلغ

– البقدونس: بين 1 و 2 دراهم / الحزمة

– الكرفس: بين 1 و 2 دراهم / الحزمة

– النعناع: بين 1 و 2 درهم / الحزمة

سوس- ماسة.. أسعار البيع بالتقسيط للفواكه

– التفاح المحلي: بين 12 و 14 درهم / كلغ

– التفاح المستورد: بين 20 و 25 درهم / كلغ

– الموز المحلي: بين 7 و 9 درهم / كلغ

– الموز المستورد: بين 15 و 20 درهم / كلغ

– البرتقال: بين 6 و 8 درهم / كلغ

– الحامض: بين 6 و 9 دراهم / كلغ

– الإجاص: بين 10 و 18 درهم / كلغ

– الأفوكا: بين 26 و 32 درهم / كلغ

– الأناناس: بين 25 و 30 درهم / كلغ

– المانغ: بين 25 و 30 درهم / كلغ

– كيوي: بين 20 و 30 درهم / كلغ

– الباباي: بين 14 و 16 درهم / كلغ

– الكاكي: بين 20 و 25 درهم / كلغ

– الفراولة: بين 11 و 16 درهم/كلغ

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