الطالبي العلمي يتباحث مع السفير السويسري بالرباط

2023-03-31 / 10:12
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هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الخميس بالرباط، مباحثات مع سفير سويسرا بالمغرب غيوم شرر .

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين ثمنا، بالمناسبة، العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وسويسرا، وتوقفا عند التطور الذي تعرفه العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية وكذا في مجالات البحث العلمي والتربية والتعليم.

وأبرز المصدر أن الاتفاقات الموقعة بين البلدين والمشاريع المشتركة تعد “دليلا على استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف”.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تقديم التجربتين البرلمانيتين المغربية والسويسرية وخصوصيات كل واحدة منهما ونقاط التلاقي والتميز في النموذجين، أكد كل من رئيس مجلس النواب والسفير السويسري على عمق العلاقات البرلمانية وأهمية تعزيزها من خلال مجموعتي الصداقة، وكذا الانفتاح على فضاءات أرحب وقضايا للحوار والتواصل والتنسيق بين البرلمانيين وتبادل التجارب والخبرات عبر الزيارات المتبادلة.

وأشار البلاغ إلى أن مباحثات السيدين الطالبي العلمي وغيوم شرر شكلت كذلك فرصة لتبادل الآراء بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

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