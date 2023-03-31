الصورة تعبيرية

منتدى مغرب المستقبل يتضامن مع العمال ضحايا حادثة البراشوة”

2023-03-31 / 11:42
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن منتدى مغرب المستقبل- حركة قادمون وقادرون في بلاغ له تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه ، عن تضامنه المطلق مع عمال وعاملات ضحايا الضيعات الفلاحية الزراعية بمنطقة البراشوة ضواحي مدينة الرماني، إثر حادثة سير المفجعة التي راح ضحيتها 11 شخصا، و 27 مصاب .

وكشف البلاغ أن الحادث المأساوي الاخير، يأتي بعد سلسلة من الأحداث المتكررة، التي عرفها مناطق من المغرب في السنوات الأخيرة، الناتجة عن غياب روح المسؤولية و الضمير المهني والوطنية الصادقة لدى أصحاب الضيعات الذين يعتبرون من بين المسؤولين المباشرين عن هذه الحوادث، نتيجة تخليهم عن حماية حقوق العمال الزراعيين، وعدم توفير الإجراءات الوقائية وضمان شروط السلامة والكرامة لهم، رغم استفادتهم من دعم الدولة.

وعبر منتدى مغرب المستقبل- حركة قادمون وقادرون- عن إدانته الشديدة لاستغلال العاملات في الضيعات الفلاحية والاقطاعيات الزراعية بضواحي أكادير والقنيطرة وبني ملال والعرائش وغيرها من المناطق، مجددا تضامنه المطلق مع كل ضحايا هذه الحوادث المأساوية، في ظل الأوضاع الخطيرة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتمثلة في الارتفاع الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها، من الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية، فتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع، ومعاقبة كل المتورطين في الاستغلال البشع للعمال والعاملات بالبراشوة وكل أقاليم المملكة، والتعجيل بالإنصاف المعنوي والمادي لعائلات الضحايا وأقاربهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسواق سوس ماسة: تذبذب في أسعار الخضر والفواكه

أسواق سوس ماسة: تذبذب في أسعار الخضر والفواكه

2023-03-31 / 12:25
Photo of أسواق رمضان.. ضبط أزيد من 3000 مخالفة

أسواق رمضان.. ضبط أزيد من 3000 مخالفة

2023-03-31 / 11:02
Photo of بنعلي: مخزون احتياطي جل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما

بنعلي: مخزون احتياطي جل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما

2023-03-31 / 10:40
Photo of الصديقي: أوقفنا تصدير الطماطم منذ أسابيع والأولوية للسوق الوطنية

الصديقي: أوقفنا تصدير الطماطم منذ أسابيع والأولوية للسوق الوطنية

2023-03-31 / 09:25
Photo of طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-03-31 / 09:11
Photo of برقية تعزية من الملك إلى أسرة الراحل محمد بناني

برقية تعزية من الملك إلى أسرة الراحل محمد بناني

2023-03-30 / 22:38
Photo of المحمدية : ضبط أزيد من ألف عداد للتيار كهربائي “مسروق ” وإعتقال محرضين

المحمدية : ضبط أزيد من ألف عداد للتيار كهربائي…

2023-03-30 / 22:28
Photo of أكادير : الأمن يوقف سارق سلاح وظيفي لموظف شرطة

أكادير : الأمن يوقف سارق سلاح وظيفي لموظف شرطة

2023-03-30 / 21:52
Photo of شبكة مغربية تشجب “تعنيف المحتجين بفرنسا”

شبكة مغربية تشجب “تعنيف المحتجين بفرنسا”

2023-03-30 / 21:44
Photo of المغرب يضم 5800 مليونير و4 شخصيات تتجاوز ثروتهم المليار دولار

المغرب يضم 5800 مليونير و4 شخصيات تتجاوز ثروتهم المليار…

2023-03-30 / 20:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق