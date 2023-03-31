منتدى مغرب المستقبل يتضامن مع العمال ضحايا حادثة البراشوة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن منتدى مغرب المستقبل- حركة قادمون وقادرون في بلاغ له تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه ، عن تضامنه المطلق مع عمال وعاملات ضحايا الضيعات الفلاحية الزراعية بمنطقة البراشوة ضواحي مدينة الرماني، إثر حادثة سير المفجعة التي راح ضحيتها 11 شخصا، و 27 مصاب .

وكشف البلاغ أن الحادث المأساوي الاخير، يأتي بعد سلسلة من الأحداث المتكررة، التي عرفها مناطق من المغرب في السنوات الأخيرة، الناتجة عن غياب روح المسؤولية و الضمير المهني والوطنية الصادقة لدى أصحاب الضيعات الذين يعتبرون من بين المسؤولين المباشرين عن هذه الحوادث، نتيجة تخليهم عن حماية حقوق العمال الزراعيين، وعدم توفير الإجراءات الوقائية وضمان شروط السلامة والكرامة لهم، رغم استفادتهم من دعم الدولة.

وعبر منتدى مغرب المستقبل- حركة قادمون وقادرون- عن إدانته الشديدة لاستغلال العاملات في الضيعات الفلاحية والاقطاعيات الزراعية بضواحي أكادير والقنيطرة وبني ملال والعرائش وغيرها من المناطق، مجددا تضامنه المطلق مع كل ضحايا هذه الحوادث المأساوية، في ظل الأوضاع الخطيرة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتمثلة في الارتفاع الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها، من الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية، فتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع، ومعاقبة كل المتورطين في الاستغلال البشع للعمال والعاملات بالبراشوة وكل أقاليم المملكة، والتعجيل بالإنصاف المعنوي والمادي لعائلات الضحايا وأقاربهم.

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