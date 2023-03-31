طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بكل من الجنوب والجنوب-الشرقي والسهول الواقعة غرب مرتفعات الأطلس وداخل منطقة سوس.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية على العموم.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما فوق السهول الوسطى ما بين آسفي و الجديدة و بأقصى الجنوب، فضلا عن تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 17 درجة شمال المنطقة الشرقية والسهول الشمالية، وستكون ما بين 19 و 28 درجة بالجنوب، وما بين 12 و 18 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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