دونالد ترامب

هيئة محلفين تصوت على توجيه الاتهام لترامب

2023-03-30 / 23:43
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هبة بريس _ وكالات

صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك، الخميس، على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016، وهو تطور رفضه ترامب ووصفه بـ “ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات”.

وسيكون الرئيس السابق، دونالد ترامب، أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية، وفقا لـ صحيفة نيويورك تايمز، بعد أن تصويت هيئة المحلفين هذا.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس قرار توجيه الاتهام، وفقا لمحامي ترامب، جو تاكووينا، وأشخاص آخرين وصفتهم بالمطلعين على المحاكمة.

وصرح محامي نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، الخميس، أن توجيه الاتهام إلى ترامب يظهر أن “لا أحد فوق القانون”.

وقال، كلارك بروستر، إن “اتهام ترامب ليس مدعاة للفرح”، مضيفا “الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان”.

وذكرت نيويورك تايمز إنه سيكون للقضية غير المسبوقة ضد ترامب آثارا واسعة النطاق.

وتقول الصحيفة إن هذا “التطور التاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024 ويجعل ترامب أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية”.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن لائحة اتهام في الأيام المقبلة، وفقا للصحيفة.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون المدعون العامون العاملون لدى المدعي العام، ألفين براغ، قد طلبوا من ترامب تسليم نفسه ومواجهة الاستدعاء بتهم لا تزال غير معروفة التفاصيل في الوقت الحالي.

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