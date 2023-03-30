برقية تعزية من الملك إلى أسرة الراحل محمد بناني

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان التشكيلي محمد بناني.

ومما جاء في برقية الملك “تلقينا بتأثر كبير، نعي الفنان التشكيلي المرحوم محمد بناني، الذي اختاره الله تعالى إلى جواره في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرته الفنية والثقافية، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة في رحيل فنان تشكيلي بارز بصم الفنون الجميلة المغربية بأسلوبه المتميز والمبدع، والذي بوأه مكانة قديرة وطنيا ودوليا.

وأضاف جلالته “فالله تعالى نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء عما أسدى لوطنه من عطاء فني راق، وأن يشمله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، صدق الله العظيم.

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