الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

برقية تعزية من الملك إلى أسرة الراحل محمد بناني

2023-03-30 / 22:38
0
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان التشكيلي محمد بناني.

ومما جاء في برقية الملك “تلقينا بتأثر كبير، نعي الفنان التشكيلي المرحوم محمد بناني، الذي اختاره الله تعالى إلى جواره في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرته الفنية والثقافية، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة في رحيل فنان تشكيلي بارز بصم الفنون الجميلة المغربية بأسلوبه المتميز والمبدع، والذي بوأه مكانة قديرة وطنيا ودوليا.

وأضاف جلالته “فالله تعالى نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء عما أسدى لوطنه من عطاء فني راق، وأن يشمله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، صدق الله العظيم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحمدية : ضبط أزيد من ألف عداد للتيار كهربائي “مسروق ” وإعتقال محرضين

المحمدية : ضبط أزيد من ألف عداد للتيار كهربائي…

2023-03-30 / 22:28
Photo of أكادير : الأمن يوقف سارق سلاح وظيفي لموظف شرطة

أكادير : الأمن يوقف سارق سلاح وظيفي لموظف شرطة

2023-03-30 / 21:52
Photo of شبكة مغربية تشجب “تعنيف المحتجين بفرنسا”

شبكة مغربية تشجب “تعنيف المحتجين بفرنسا”

2023-03-30 / 21:44
Photo of المغرب يضم 5800 مليونير و4 شخصيات تتجاوز ثروتهم المليار دولار

المغرب يضم 5800 مليونير و4 شخصيات تتجاوز ثروتهم المليار…

2023-03-30 / 20:15

الـ”PPS” يهاجم حكومة أخنوش وتعاطيها اللامسؤول مع الغلاء الفاحش

2023-03-30 / 19:58
Photo of العيون.. أزيد من 12 ألفا و600 أسرة تستفيد من عملية الدعم الغذائي

العيون.. أزيد من 12 ألفا و600 أسرة تستفيد من…

2023-03-30 / 19:48
Photo of ارتفاع نسب التدين بين الشباب ..الكنبوري يعدد الاسباب

ارتفاع نسب التدين بين الشباب ..الكنبوري يعدد الاسباب

2023-03-30 / 18:12
Photo of الحرس الملكي يقوم بتوزيع وجبات إفطار

الحرس الملكي يقوم بتوزيع وجبات إفطار

2023-03-30 / 17:36
Photo of الرحامنة .. أزيد من 15 ألف أسرة تستفيد من عملية الدعم الغذائي

الرحامنة .. أزيد من 15 ألف أسرة تستفيد من…

2023-03-30 / 17:30
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2023-03-30 / 16:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق