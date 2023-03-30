البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا لحلف الناتو

هبة بريس _ وكالات

أقر البرلمان التركي، الخميس، قانونا يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مفسحا الطريق أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.

والبرلمان التركي هو آخر من يصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف بعدما وافقت الهيئة التشريعية المجرية على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بقرار البرلمان التركي، قائلا إن ذلك سيجعل “أسرة الناتو أقوى وأكثر أمانا”.

وكتب المسؤول النرويجي على تويتر “أرحب بتصويت” البرلمان التركي “لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا”، مضيفا “هذا سيجعل أسرة الناتو بكاملها أقوى وأكثر أمانا”.

بدوره شكر الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، دول حلف شمال الأطلسي على دعم عضوية بلاده.

وتتطلب عضوية فنلندا والسويد التي قدمت بشكل مشترك العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الناتو.

وكانت تركيا ترفض منذ مايو 2022 المصادقة على طلبي ترشح كل من فنلندا والسويد لعضوية الحلف.

وتأخذ تركيا على السويد خصوصا إيواء ناشطين أكراد تعتبرهم “إرهابيين” ولا سيما من مؤيدي حزب العمال الكردستاني.

وتتشارك فنلندا التي أرغمتها موسكو على الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، أطول حدود أوروبية مع روسيا بطول 1340 كيلومترا، بعد أوكرانيا

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