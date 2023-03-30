المحمدية : ضبط أزيد من ألف عداد للتيار كهربائي “مسروق ” وإعتقال محرضين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ضبطت مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء ، قسم التوزيع بالمحمدية تحت إشراف مدرائها، في إطار المراقبة الروتينية التي تقوم بها، حالة اختلاس جماعية للكهرباء (أزيد من 1000 حالة)بدوار لمباركة التابع لجماعة الشلالات بإقليم المحمدية مما يتسبب في خسائر مالية للقطاع .

هذا و فور ضبط حالات الاختلاس الجماعي من طرف ساكنة الدوار ، و تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل تمت مباشرة عملية قطع التيار الكهربائي على الدوّار المذكور وهو ما أغرق الساكنة في ظلام دامس.

و حسب مصادرنا فقد قام بعض المحرضين بذات الدوار بتخريب منشآت الدولة و جلب التيار بالقوة ضاربين القانون عرض الحائط و معرضين الساكنة لكل أخطار الصعقات الكهربائية التي قد تؤدي إلى وفيات أو اندلاع الحرائق ، مما عجل بمصالح المكتب الوطني للكهرباء قسم التوزيع بقطع التيار الكهربائي حفاظا على المال العام و على سلامة سكان الدوار و خاصة الأطفال.

هدا وقد باشرت المصالح المعنية برفع دعوة قضائية من أجل تطبيق القوانين الجارية ضد سارقي الكهرباء.

و فور قطع التيار و بإيعاز من بعض المحرضين خرجت بعض من الساكنة في مسيرة احتجاجية وذلك في خرق سافر للقانون حيث قاموا بقطع الطريق السيار كنوع من الاحتجاج.

وحسب المعلومات المتوفرة للموقع فالسلطات المحلية تفاعلت مع هذه الحالة بصرامة و قدمت كل الدعم للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء بتعليمات من السلطات الإقليمية من أجل تطبيق القوانين المعمول بها عبر إيجاد حل دائم لإشكالية استخلاص ما في ذمة السكان من قيمة الطاقة المستهلكة بشكل غير قانوني و كذا استمرارية الإستخلاص الشهري في المواعيد المحددة.

بينما شن رجال الدرك حملة اعتقالات على المحرضين وتم الإستماع إليهم في محضر قانوني موثق بعملية التحريض وسوف يتم إحالة ملفهم على العدالة لتقول كلمتها في حقهم .

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