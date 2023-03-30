أكادير : الأمن يوقف سارق سلاح وظيفي لموظف شرطة

2023-03-30 / 21:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة من داخل سيارة خاصة طالت السلاح الوظيفي لموظف شرطة.

وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد توصلت، صبيحة اليوم الخميس، بشكاية بالسرقة من داخل سيارة خاصة تقدم بها موظف شرطة، استهدفت حقيبة كانت تحتوي على سلاحه الوظيفي وذخيرته، وهو ما استدعى القيام بخبرات تقنية معززة بعمليات بحث ميدانية مكثفة، أسفرت عن استرجاع السلاح الوظيفي والذخيرة المسروقة، وكذا توقيف المتورط في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيه ارتكب هذه السرقة من داخل السيارة بغرض الاستيلاء على منقولات شخصية أو ممتلكات مالية، وأن استيلاءه على السلاح الوظيفي للشرطي كان بشكل عرضي بعدما وجده ضمن محتويات السيارة الخاصة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وبموازاة ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني بالأمر، وذلك بسبب ارتكابه لمخالفات مهنية جسيمة تمثلت في إهماله لتدابير الحماية والأمان الخاصة بحفظ السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته.

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