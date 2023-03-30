مدرب الرجاء البيضاوي : مواجهة سيمبا التنزاني لن تكون سهلة

2023-03-30 / 20:33
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هبة بريس _ رياضة

قال منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، إن مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع الفريقين بعد غدا السبت، لن تكون سهلة.

وأضاف الكبير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الخميس، أن الفوز 3/ صفر الذي تحقق لفريقه في مباراة الذهاب بين الفريقين، لا يعكس مدى صعوبة مواجهة الإياب، مشيراً إلى أن الفريق التنزاني تحسن بشكل كبير منذ تلك المباراة، وسجل تسعة أهداف في المباريات التالية، ولم يستقبل أي هدف في شباكه.

وتابع المدرب التونسي أن الفريق يريد تقديم أداء جيد يرضي جماهيره خاصة وأن المباراة ستقام على أرضه، مشيدا بدور محبي الفريق في الفترة الأخيرة ودعمهم الكبير.

وأوضح أن الفريق خاض عشر مباريات خلال شهر واحد، شهدت مشاركة 25 لاعبا وهو الأمر الذي نتج عنه ظهور مستويات مرتفعة للعديد من اللاعبين، وكان بمثابة فرصة لآخرين.

ووجه مدرب الرجاء الشكر للاعبيه على المجهود الكبير المبذول من جانبهم في التدريبات والمباريات، وذلك خلال شهر رمضان.

وبسؤاله عن المباراة المقبلة في بطولة الدوري أمام غريمه التقليدي الوداد والمقرر لها يوم السادس من أبريل المقبل، أجاب الكبير أن فريقه يركز فقط على مواجهة سيمبا ومن ثم سيبدأ تحضيراته لمواجهة الوداد.

وضمن الرجاء تأهله إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك مع تصدره المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما ضمن سيمبا التنزاني التأهل كذلك باحتلاله المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

ويحتل حوريا الغيني المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يتذيل فايبرز الأوغندي الترتيب برصيد نقطتين.

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