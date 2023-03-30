المغرب يضم 5800 مليونير و4 شخصيات تتجاوز ثروتهم المليار دولار

هبة بريس _ الرباط

رصد تقرير عن الثروة الإفريقية، تم إصداره مؤخرا، بواسطة مؤسسة Henley & Partners بالتعاون مع New World Wealth، بأن المغرب يعد من بين أسواق الثروة الخمسة في إفريقيا، حيث بلغ عدد المليونيرات المغاربة 5800.

وجاء في التقرير أن في المغرب أربع شخصيات تبلغ ثروتهم مليار دولار أو أكثر، فيما يبلغ عدد الذين تصل ثروتهم 100 مليون دولار أو أكثر، 28 فردا.

وحسب ذات التقرير، فقد زاد عدد الأفراد أصحاب الثروة المرتفعة بنسبة 28 في المائة بين عامي 2012 و 2022، كما شهدت نسبة أصحاب الثروات العالية ارتفاعا كبيرا قدر بنسبة 60٪ .

وأبرز التقرير أن الثروة القابلة للاستثمار تبلغ بالقارة الأفريقية حاليًا 2.4 تريليون دولار أمريكي، متوقعا أن يزداد عدد أصحاب الملايين بنسبة 42٪ خلال السنوات العشر القادمة

وأشار ذات المصدر إلى أن أسواق ثروة “الخمسة الكبار” في إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب ، تشكل مجتمعة 56٪ من أصحاب الثروات الضخمة في القارة وأكثر من 90٪ من أصحاب المليارات.

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