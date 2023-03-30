الأرجنتين تسعى لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا من إندونيسيا

هبة بريس _ رياضة

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الخميس، أن الأرجنتين قدمت عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما هذا العام بدلا من إندونيسيا التي تم تجريدها من حقها في تنظيم البطولة.

والأرجنتين، هي الدولة الوحيدة التي قدمت عرضا.

وسيقرر مكتب “فيفا” ما إذا كان سيقبل الاقتراح في غضون يومين أو ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تبدأ البطولة في 20 مايو المقبل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراغواي حيث سيشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) غدا الجمعة “نعرف جميعا كرة القدم في الأرجنتين، وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى”.

وأضاف “هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة”.

وحرم “فيفا” إندونيسيا من استضافة البطولة بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي إنه ألغى القرعة لأن حاكم جزيرة بالي رفض استضافة المنتخب الإسرائيلي.

وقال سفير إسرائيل في الأرجنتين إيائل سيلا “إسرائيل تؤيد استضافة الأرجنتين.. هم يستحقونها كأبطال للعالم”.

وتابع “إنها دولة لطيفة وكبيرة للغاية، مع وجود منشآت ومرافق ممتازة. آمل أن يتمكنوا أيضا من تنظيم كأس العالم 2030”.

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