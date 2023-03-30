A huge banner depicting Argentina's forward Lionel Messi kissing the trophy is displayed during the friendly football match between Argentina and Curacao at the Madre de Ciudades stadium in Santiago del Estero, in northern Argentina, on March 28, 2023. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

الأرجنتين تسعى لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا من إندونيسيا

2023-03-30 / 19:52
0
هبة بريس _ رياضة

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الخميس، أن الأرجنتين قدمت عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما هذا العام بدلا من إندونيسيا التي تم تجريدها من حقها في تنظيم البطولة.

والأرجنتين، هي الدولة الوحيدة التي قدمت عرضا.

وسيقرر مكتب “فيفا” ما إذا كان سيقبل الاقتراح في غضون يومين أو ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تبدأ البطولة في 20 مايو المقبل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراغواي حيث سيشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) غدا الجمعة “نعرف جميعا كرة القدم في الأرجنتين، وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى”.

وأضاف “هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة”.

وحرم “فيفا” إندونيسيا من استضافة البطولة بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي إنه ألغى القرعة لأن حاكم جزيرة بالي رفض استضافة المنتخب الإسرائيلي.

وقال سفير إسرائيل في الأرجنتين إيائل سيلا “إسرائيل تؤيد استضافة الأرجنتين.. هم يستحقونها كأبطال للعالم”.

وتابع “إنها دولة لطيفة وكبيرة للغاية، مع وجود منشآت ومرافق ممتازة. آمل أن يتمكنوا أيضا من تنظيم كأس العالم 2030”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفيفا : الكرة العربية تعيش واحدة من أزهى فتراتها

الفيفا : الكرة العربية تعيش واحدة من أزهى فتراتها

2023-03-30 / 20:41
Photo of مدرب الرجاء البيضاوي : مواجهة سيمبا التنزاني لن تكون سهلة

مدرب الرجاء البيضاوي : مواجهة سيمبا التنزاني لن تكون…

2023-03-30 / 20:33
Photo of بعد استقالته من تدريب السعودية.. رونار يشرف على هذا المنتخب

بعد استقالته من تدريب السعودية.. رونار يشرف على هذا…

2023-03-30 / 17:47
Photo of العصبة تقرر تدبير المرحلة الانتقالية إلى حين انعقاد جمعها العام لتحيين نظامها

العصبة تقرر تدبير المرحلة الانتقالية إلى حين انعقاد جمعها…

2023-03-30 / 13:31
Photo of رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا

رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا

2023-03-30 / 12:22
Photo of الجامعة تعلن موعد نهائي كأس العرش لكرة القدم النسوية

الجامعة تعلن موعد نهائي كأس العرش لكرة القدم النسوية

2023-03-30 / 12:10

براتب شهري خيالي.. مبابي اللاعب الأعلى أجرا في الدوري…

2023-03-30 / 11:24
Photo of “الكاف” يعلن موعد قرعة ربع نهائي أبطال إفريقيا وكأس الكاف

“الكاف” يعلن موعد قرعة ربع نهائي أبطال إفريقيا وكأس…

2023-03-29 / 22:00
Photo of منتخبات عربية ضمنت تأهلها مبكرا إلى نهائيات كأس أفريقيا

منتخبات عربية ضمنت تأهلها مبكرا إلى نهائيات كأس أفريقيا

2023-03-29 / 21:49
Photo of فيفا” يجرّد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم للشباب

فيفا” يجرّد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم للشباب

2023-03-29 / 16:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق