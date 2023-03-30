بعد استقالته من تدريب السعودية.. رونار يشرف على هذا المنتخب

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين هيرفي رونار مدربا للمنتخب الفرنسي للسيدات، بعقد يمتد حتى غشت 2024.

وسيقود رونار المنتخب الفرنسي للسيدات، خلال كأس العالم لكرة القدم النسوية، المقرر في الفترة ما بين 20 يوليوز و20 غشت من العام المقبل، بنيوزيلندا وأستراليا، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، من 25 يوليوز إلى العاشر من غشت.

وسيتم عقد المؤتمر الصحفي لتقديم لرونار، غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بحضور فيليب ديالو، الرئيس المؤقت للاتحاد.

وكان رونار قد استقال من تدريب المنتخب السعودي لكرة القدم. بعدما تولى رونارد الإشراف على المنتخب السعودي عام 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدُّر مجموعته الآسيوية.

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