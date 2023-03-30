بايتاس: “جميع الأبقار المستوردة تم فحصها وهذا أمر مافيهش تساهل”

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الضجة التي رافقت استيراد شحنة مهمة من الأبقار المواجهة للذبح.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “جميع الأبقار المستوردة قبل دخولها يتم افتحاصها مخبريا للتأكد من سلامتها، وهذا موضوع ما فيهش تساهل”.

وشدد بايتاس، على أن كافة المنتجات المستوردة مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار.

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