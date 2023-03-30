بايتاس: “منحى الأسعار بدأ في الانخفاض”

2023-03-30 / 15:31
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن موضوع ارتفاع الأسعار شغل حيزا كبيرا من أشغال الاجتماع الحكومي المنعقد اليوم وناقشته الحكومة بشكل موسع ومستفيض جدا.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن “الأسعار بدأت تأخذ منحى تنازلي وهذا مهم جدا”.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة ستستمر في العمل بهذا النفس الجماعي والمتابعة الدقيقة والهدف هو عودة أسعار جميع المواد لمستواها المعقول والطبيعي  .

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‫7 تعليقات

  1. لعنة الله على الكاذبين اناةعاد شريت اليوم الطماطم متوسطة ب عشرة دراهم اما البصل والبطاطس لم اقترب منها

    1

  2. وجه التعاسة دائما يطل علينا بأخبار تعيسة الى مزبلة التاريخ وسنعيد تربيتكم في الانتخابات القدمة

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  6. هههههه. هل الوزراء خرجوا للتسوق فوجدوا السلع بدأت في الانخفاض. انه الضحك على الناس. مكاين غير اللهيب ثم اللهيب لم الاحظ تغيير في الأثمان.

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