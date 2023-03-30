الدريوش.. افتتاح مركز القرب المندمج لإصدار بطاقات التعريف الإلكترونية

هبة بريس

في إطار مواكبة التوسع المجالي للأقطاب الحضرية الجديدة وتقريب الخدمات الأمنية من عموم المواطنين والمواطنات، تفتتح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 30 مارس الجاري، مركز القرب المندمج لإصدار البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية بمدينة الدريوش، التابع ترابيا لنفوذ المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، وهي البنية الترابية التي تندرج في سياق التنزيل التدريجي لمخطط العمل السنوي في شقه المتعلق بإحداث مرافق موجهة لتقديم الخدمات الإدارية الشرطية الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الوثائق التعريفية.

وقد تم تدشين المقر الجديد لمركز القرب لإصدار الوثائق التعريفية بالدريوش بحضور والي أمن وجدة وممثلين عن المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني ومختلف السلطات القضائية والمحلية بمدينة الناظور.

وتتضمن البنية الأمنية الجديدة مصلحة متكاملة وعصرية لتسجيل المعطيات التعريفية، تقدم خدمات تتنوع بين تقديم طلبات إنجاز وتجديد وتسليم بطائق التعريف الوطنية في جيلها الجديد، فضلا عن إصدار بطائق السوابق «Fiche anthropométrique»، وذلك ضمن بناية تتضمن كافة الولوجيات الحيوية وفضاءات الاستقبال والتوجيه الضرورية لاستقبال كافة المواطنين والمواطنات من ساكنة هذه المنطقة الحضرية.

ويروم المركز الجديد تقريب خدمة إنجاز الوثائق التعريفية، أولا عبر رفع عبئ التنقل على المرتفقين، ثم من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أضحت من خلال منظومة الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنين.

للتذكير، فإن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أدرجت خلال السنوات المنصرمة ضمن مخططات عملها مجموعة من المصالح الأمنية الجديدة التي تهدف تقريب خدمات القرب من المواطنين، خصوصا تلك المتعلقة بالوثائق التعريفية، وهو التوجه الاستراتيجي الذي تم إلى حد الآن تفعيله بكل من منطقة “عين قطيوط” بمدينة طنجة، ومنطقة “تاهلة” ضواحي مدينة تازة، في انتظار تعميم هذه التجربة على مختلف التجمعات الحضرية الجديدة على الصعيد الوطني.

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