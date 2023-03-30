براد بيت يبيع منزله الذي جمعه وأنجلينا ب 39 مليون دولار

القسم الفني

باع النجم الأمريكي براد بيت عقاره الفاخر في كاليفورنيا مقابل 39 مليون دولار، بعد ترميمه وإعادة تصميمه.

ووفق مواقع إعلامية أمريكية،فإن بيت تمكن من تحقيق ربح كبير، خاصَّة وأنه اشترى العقار للمرة الأولى من الممثلة كاساندرا بيترسون مقابل 1.7 مليون دولار، عام 1994. وبعد ذلك بعامين، اشترى منزلًا صغيرًا مقابل 380 ألف دولار يقع في الجزء الخلفي من ممتلكاته. وفي عام 1998، ضم منزلًا مجاور آخر مقابل 475 ألف دولار.

وحينما تزوج من طليقته النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، اشترى عقارًا صغيرًا آخر مجاورًا عام 2008 مقابل 1.3 مليون دولار تقريبًا. وفي عام 2009، اشترى هيكلًا ضخمًا للحظيرة به كهف سري وحانة مقابل 1.1 مليون دولار.

وتبلغ مساحة المنزل الرئيسي 622 متر مربع، ويضم خمس غرف نوم وخمسة حمامات، كما به حديقة تزلج وقاعة رقص، ومسرح أفلام، ومرآب للدراجات النارية، ومنزل حجري، وبركة سباحة.

وتأتي خطوة بيت المفاجئة قبل بدء سريان “ضريبة المنازل” الجديدة في مدينة لوس أنجلوس، والتي تطلب من البائعين دفع ضريبة قدرها 4 في المائة على الممتلكات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى دفع ضريبة بنسبة 5.5 في المائة على المبيعات التي تزيد على 10 ملايين دولار.

ومن بين النجوم الذين أقدموا على بيع عقاراتهم في لوس أنجلوس: كايلي جينر، وبريتني سبيرز، وجيم كاري، وغيرهم.

ويستعد بيت للانتقال إلى قصر آخر بعد بيع عقاره الحالي، حيث يبلغ سعر قصره الجديد الواقع في مدينة “كارميل-بي-ثي-سي” بشمال ولاية كاليفورنيا ما يقارب 40 مليون دولار، حيث يُقال أنه العقار الأعلى سعرًا الذي بيع في المنطقة.

وتعتبر مدينة”كارميل-بي-ثي-سي” المنطقة المفضلة للنجوم الكبار من بينهم: دوريس داي، جون غونتين، وبيتي وايت، وغيرهم.

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