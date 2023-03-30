البشير عبدو يناشد متابعيه الدعاء لنجله سعد لمجرد

القسم الفني

ناشد الفنان المغربي البشير عبدو متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، الدعاء لنجله النجم سعد لمجرد، و ذلك بسبب الأزمة التي يمر بها.

ونشر الفنان المغربي منشور بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تضمن الدعاء التالي :”رب يا كاشف الغم و مفرج الهم و يا مغيث المستضعفين فك أسره و اكشف غمه و رده إلينا ردا جميلا”.

وأرفق المنشور بتعليق جاء فيه:”اللهم ازرع في قلب ولدي قوة الصبر و الطمأنينة و راحة البال،في انتظار الفرج ان شاء الله، دعواتكم أحبائي الكرام”.

هذا و قد تفاعل العديد من المشاهير مع منشور البشير عبدو، معلقين بتعاليق تتضمن عبارات المواساة، و متمنيين ل “لمعلم” بالفرج القريب.

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