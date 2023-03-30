البشير عبدو يناشد متابعيه الدعاء لنجله سعد لمجرد

2023-03-30 / 12:50
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القسم الفني

ناشد الفنان المغربي البشير عبدو متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، الدعاء لنجله النجم سعد لمجرد، و ذلك بسبب الأزمة التي يمر بها.

ونشر الفنان المغربي منشور بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تضمن الدعاء التالي :”رب يا كاشف الغم و مفرج الهم و يا مغيث المستضعفين فك أسره و اكشف غمه و رده إلينا ردا جميلا”.

وأرفق المنشور بتعليق جاء فيه:”اللهم ازرع في قلب ولدي قوة الصبر و الطمأنينة و راحة البال،في انتظار الفرج ان شاء الله، دعواتكم أحبائي الكرام”.

هذا و قد تفاعل العديد من المشاهير مع منشور البشير عبدو، معلقين بتعاليق تتضمن عبارات المواساة، و متمنيين ل “لمعلم” بالفرج القريب.

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‫4 تعليقات

  1. نطلب من العدالة الفرنسية أن تطبق أقصى العقوبات في حق أي مغتصب كان. ومن كان مريضا فليعالج نفسه

  3. ندعو له بالهداية، هذا اقصى ما يمكن فعله، اما السجن فذاك درس يجب أن يستفيد منه

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  4. سوف ندعو لابنه بأن يطلق سراحه في أقرب الآجال، لكي يعود للإغتصاب من جديد. ولكن هذه المرة أنصحه شخصيا أن يرتكب نزواته الإجرامية في بلاد ميكي، فهناك لا يعاقب المشاهير و الشخصيات المرموقة، والمقربين من السلطة العليا .هذا المواطن الطالح متهم بجريمة الاغتصاب في كدا من مرة وهناك أقاويل تروج بأنه قام بإغتصاب العديد من النساء في بلاد ميكي ولكنه لم يحاسب لقربه من الدائرة الفاشية التي تجثم على رقاب الناس .فتبا لكم لإعطاء أهمية لهذه الأخبار التافهة .

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