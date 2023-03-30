مصر.. “طفل مكفن يسيل منه الد.م على ظهر حافلة” يرعب المارة

هبة بريس - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة مفزعة لحافلة صغيرة وفي خلفها كفن أبيض وكأن بداخله طفلا.

وبحسب المتداول، تبدو الصورة لطفل أو دمية، ومكفن بالكامل ومغطى بالقماش الأبيض ومن فوقه دماء على سلم حديدي خلف الميكروباص.

من جهتهم، استنكر رواد مواقع التواصل ما فعله سائق الميكروباص، حيث انهالت التعليقات الغاضبة مطالبين بتحرير محضر بتهمة إثارة الفزع في نفوس المواطنين.

وانهالت التعليقات الغاضبة على الصور المتداولة، وطالب رواد التواصل بسرعة القبض على سائق الحافلة لما يثيره من هلع وفزع في الشارع.

هذا ويشار إلى أن الحافلات الصغيرة ومركبات التوكتوك في مصر عادة ما يكتب عليها عبارات غريبة أو يعلق سائقوها دمى لافتة.

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