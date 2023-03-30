رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا

2023-03-30 / 12:22
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هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في 13 يناير 2024 في الكوديفوار.

وأوضح الكاف في بيان أن استاد الحسن واتارا في أبيدجان سيستضيف المباراة الافتتاحية، بينما يقام النهائي في 11 فبراير.

وتأهلت أربعة منتخبات بالفعل إلى النهائيات وهي السنغال حاملة اللقب والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا عبر التصفيات هذا الشهر.

وتقام البطولة في ساحل العاج للمرة الثانية بعد نسخة 1984 حين توجت الكاميرون باللقب.

وستسحب القرعة في شتنبر المقبل بعد اكتمال تأهل 24 فريقا.

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