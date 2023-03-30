ليالي رمضان بسطات.. أجواء ايمانية وأصوات شجية ” فيديو”

هبة بريس_ محمد منفلوطي

مع كل شهر رمضان، تبرز أصوات ربانية شجية خلال صلوات التراويح بمختلف المدن المغربية، تكون كافية لجذب العديد من المصلين.

هنا بمدينة سطات، ومسجد الزهراء بتجزئة زلكان، بهذه المعلمة الدينية حديثة البناء والتشييد من قبل أحد المحسنين بالمدينة، الذي جعل منها صرحا دينيا بمواصفات رائعة، تحولت إلى قبلة للمصلين من مختلف أنحاء المدينة وحتى من خارجها، بفضل تلة من المقرئين الشباب بأصواتهم الرائعة.

يتعلق الأمر هنا، بالمقرء الشاب عثمان عشعاش، الذي حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد شيخه سي محمد بطاف، والشيخ عبد الوهاب رحمه الله، بعدها تخرج من مسجد النور في سنة 2010، ثم التحق بالمعهد الاسلامي للتعليم العتيق ثم بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء، قبل أن يستقر به المقام بمسجد الزهراء بمدينة سطات.

خلال ليالي رمضان هنا بمسجد الزهراء بسطات، يتقاسم المقرء عثمان عشعاش، عدد ركعات صلاة التراويح مع المؤذن كريم معاد مشهور البالغ من العمر 27 سنة، الذي حفظ بدوره القرآن الكريم في سنة 2019 على يد شيخه عبد الكبير لمفضل، ثم التحق بمسجد مراكش تابع دراسته هناك على يد شيخه عبد الكبير الواتي. كما يساعدهما في صلاة التراويح بمسجد الزهراء بسطات، الشاب عصام الأزهري البالغ من العمر 30 سنة، وهو الذي حفظ كتاب الله في سن مبكرة على يد شيخه سي محمد تقي الدين بمسجد المحكمة بسطات.

يعد الثلاثي عثمان عشعاش، وكريم معاد مشهور والشاب عصام الأزهري، من القراء البارزين هنا بمدينة سطات، حيث استطاعوا في ظرف وجيز استقطاب العشرات من المصلين يوميا، في وقت قد يتضاعف فيه العدد خلال ليلة القدر المباركة.

وقد برز هؤلاء الأئمة الشباب، الذين تجذب طريقة قراءتهم وتجويدهم للقرآن والدعاء، المئات من المصلين، لاسيما وأنهم يجمعون بين الحفظ، والعلم، والإتقان في الأداء والصوت الجميل، ما يحرك خوالج المصلين، ويزيد من درجات الخشوع والتدبر أثناء صلاة القيام.

قراءاتهم المتميزة هاته للقرآن الكريم، تحرك شجون المصلين وتجعلهم ينخرطون في حالة بكاء، كما هو حال الحاج بوشعيب بشار، وهو من ساكنة حي النهضة، ومن أهم الرجالات الذين أشرفوا على بناء هذا المسجد، حيث يسهر يوميا على تدبير شؤونه الداخلية والاعتناء بفضائه ومحيطه بالتنسيق مع القائمين على نظافته.

حيث أكد المتحدث أنه يتكبد عناء الانتقال إلى هذا المسجد المبارك صحبة أصدقائه وأسرته، رغم الاكتضاض الشديد الذي يشهده يوميا، وذلك من أجل الاستمتاع بأصوات هؤلاء الشباب المقرئين حفظهم الله ورعاهم، لأن ذلك يدفعه إلى الخضوع والخشوع أكثر، مضيفا أنه يشعر بأجواء روحانية لا يمكن وصفها، وعلى من يريد اكتشافها أن يعيش هذه اللحظات عن قرب.

كاميرا هبة بريس، انتقلت إلى هذا المسجد وحاورت هؤلاء الشباب المقرئين مع نماذج من قراءاتهم ضمن التغطية التالية التي نرجو من خلالها رضى الله وتوفيقه:



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