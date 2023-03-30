ارتفاع الأسعار.. “البام” يدعو الأغلبية إلى عقد اجتماع طارئ
توقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه الأخير، عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا الصدد، دعا الحزب، قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
ودعا المكتب السياسي للبام، لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.
كما دعا الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة؛ مشددا على ضرورة الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.
7 تعليقات
سيكون نفس السيناريو ولا شيء يتغير … الأسعار ستظل دائما في الإرتفاع والمواطن البسيط هو من يؤدي الثمن..
La bande des trois اجتماع طارئ هههههه على من تضحكون ، موعدنا في الانتخابات القادمة انشالله، سقفو أسعار المحروقات وسيكون المغرب بألف خير بدلا من اللف والدوران وسياسة النعامة.
مجرد بروطوكول فقط ومسرحية تمثلونها أمام الرأي العام المحلي وفي الواقع الشعب المغربي هو من سيدفع الثمن. والفاهم يفهم..
بكل بساطة وصراحة الحكومة تهرب من المسؤولية فكيف يعقل لحد الآن لم تضع حدا لهذه الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة المعيشية للمواطنين المغاربة حلل وفسر ؟؟؟؟؟
كل شيء له حل لو ارادت الحكومة إخراج نفسها من هذه الأزمة لستطاعت ولكن للاسف الشديد ليس لديها مؤهلات للقيام على شؤون البلاد والعباد ولكن همها الوحيد مصلحتها فوق كل شيء.
الحكومة هي المسبب في تجويع الألف من الأسر المحتاجة في المغرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وانتهى الكلام.
نحن نحتاج إلى الدعم والمساعدات من أجل سلامة صحتنا ، من تغذية متوازنة ياحكومة وبالاخص ونحن في شهر رمضان المبارك يحتاج إلى مصاريف طائلة فإن لم تكن مساعدات على الاقل انخفاض في اثمنة المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها ولكم واسع النظر في حالتنا المعيشية الصعبة الراهنة…والقدرة الشرائية للمواطنين..