الجامعة تعلن موعد نهائي كأس العرش لكرة القدم النسوية
هبة بريس ـ رياضة
أعلنت لجنة تنظيم المنافسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد المباراة النهائية لكأس العرش لكرة القدم النسوية للموسم الرياضي 2020-2021.
و حسب بلاغ نشر بالموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فإن المباراة النهائية للكأس الفضية النسوية ستجمع بين فريقي الجيش الملكي و نادي سبورتيغ الدار البيضاء.
و تقرر أن تجرى هاتع المباراة يوم السبت فاتح أبريل 2023 على الساعة العاشرة ليلا بالمركب الرياضي ولي العهد الامير مولاي الحسن بمدينة الرباط.
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