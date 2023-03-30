الجامعة تعلن موعد نهائي كأس العرش لكرة القدم النسوية

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت لجنة تنظيم المنافسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد المباراة النهائية لكأس العرش لكرة القدم النسوية للموسم الرياضي 2020-2021.

و حسب بلاغ نشر بالموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فإن المباراة النهائية للكأس الفضية النسوية ستجمع بين فريقي الجيش الملكي و نادي سبورتيغ الدار البيضاء.

و تقرر أن تجرى هاتع المباراة يوم السبت فاتح أبريل 2023 على الساعة العاشرة ليلا بالمركب الرياضي ولي العهد الامير مولاي الحسن بمدينة الرباط.

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