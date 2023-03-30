تزامنا و رمضان.. “الشناقة” يتحدون السلطات و يرفعون الأسعار من جديد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن شهدت أسعار الخضر و الفواكه و عدد من المواد الاستهلاكية انخفاضا ملموسا خلال الأسابيع الماضية بفعل تحرك الحكومة و تكثيف حملات المراقبة من طرف السلطات المحلية، عادت الأسعار لترتفع نوعا ما خلال اليومين الماضيين.

و شهدت أسعار عدد من الخضراوات كالبصل و البطاطس و الطماطم والفلفل ارتفاعا ملحوظا في سعر بيعها للمستهلكين بأسواق الدار البيضاء و محلات “الخضارة”، و هو الأمر نفسه الذي شهدته بعض أنواع الفواكه كالبرتقال.

و عزا مهنيون عودة ارتفاع الأسعار لما يسمى في العامية ب”الشناقة” الذين يعمدون لاقتناء كميات مهمة من المواد الاستهلاكية التي تدخل لأسواق الجملة و بعد احتكارها يتم إعادة بيعها عدد من المرات و كل مرة يتضاعف هامش الربح حتى تصل للمستهلك بسعر مضاعف عن ثمن البيع الأول.

و بالرغم من استمرار حملات السلطات على الوسطاء الذين يلهبون الأسعار، غير أن بعضهم يلجأ للتواصل مع المزارعين لاقتناء ما بحوزتهم في عين المكان قبل أن تتم عملية التفاوض مع وسطاء آخرين حول أسعار البيع حتى قبل نقل البضاعة للأسواق.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6