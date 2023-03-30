تزامنا و رمضان.. “الشناقة” يتحدون السلطات و يرفعون الأسعار من جديد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد أن شهدت أسعار الخضر و الفواكه و عدد من المواد الاستهلاكية انخفاضا ملموسا خلال الأسابيع الماضية بفعل تحرك الحكومة و تكثيف حملات المراقبة من طرف السلطات المحلية، عادت الأسعار لترتفع نوعا ما خلال اليومين الماضيين.
و شهدت أسعار عدد من الخضراوات كالبصل و البطاطس و الطماطم والفلفل ارتفاعا ملحوظا في سعر بيعها للمستهلكين بأسواق الدار البيضاء و محلات “الخضارة”، و هو الأمر نفسه الذي شهدته بعض أنواع الفواكه كالبرتقال.
و عزا مهنيون عودة ارتفاع الأسعار لما يسمى في العامية ب”الشناقة” الذين يعمدون لاقتناء كميات مهمة من المواد الاستهلاكية التي تدخل لأسواق الجملة و بعد احتكارها يتم إعادة بيعها عدد من المرات و كل مرة يتضاعف هامش الربح حتى تصل للمستهلك بسعر مضاعف عن ثمن البيع الأول.
و بالرغم من استمرار حملات السلطات على الوسطاء الذين يلهبون الأسعار، غير أن بعضهم يلجأ للتواصل مع المزارعين لاقتناء ما بحوزتهم في عين المكان قبل أن تتم عملية التفاوض مع وسطاء آخرين حول أسعار البيع حتى قبل نقل البضاعة للأسواق.
5 تعليقات
الامور خرجت عن السيطرة وعلى الحكومة الضرب بيد من حديد مع هاؤولاء السماسرة والوسطاء..
المعادلة تقول إن لم تستطيع القيام بعملك كما خول لك . فما عليك إلا الإستقلالة اضن ان الوقت حان لاستقالة الحكومة لأنها جاءت فقط لحماية المصلحة الخاصة .
السؤال الذي فرض نفسه إذا كانت سياسة تحرير التجارة و الأسواق أدت إلى نتائج عكسية وبات الأمن الطاقي والغدائي رهينة بين ايدي الشناقة والسماسرة والمضاربين إذا كانت ممارسات هؤلاء تمشي عكس الأمن الاجتماعي واستقرار المغرب وجب التدخل تشريعا وتنفيذا ضد هذه الشرذمة من أصحاب المال والأعمال المفسدين الطغاة قبل الوقوع في مالا يحمد عقباه بتجريم ممارساتهم لأننا نتكلم على الأمن الغدائي والطاقي الاجتماعي ومن منظوري البسيط انه إرهاب جديد يجب الانتباه إلى نتائجه الآنية والمستقبلية
ماذا ان كانت الحكومة هي الشناقة. الشناق تاجر و اخنوش كبيرهم
اين هم براحة الحكومة الذين يخفون واقعنا المر الذي نعيشه مع اصحاب الشكارة الذين لايخافون الله. أين هو دور الحكومة ام مصالحها الشخصية والمالية أولى من المواطن الضعيف؟ لنا الله تعالى أجمعين فحسبنا هو ونعم الوكيل.