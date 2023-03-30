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حجز كمية من “الكوكايين” قبل دخولها لأكادير

2023-03-30 / 13:04
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

نجحت مصالح الدرك التابعة لسرية أكادير ، يوم أمس الاربعاء، من إحباط عملية تمرير كمية من المخدرات الصلبة ” الكوكايين” عبر الطريق السيار مراكش- أكادير .

السيارة المشبوهة بحسب مصادر الجريدة، تم تفتيشها من طرف كوكبة الدراجين التابعة لدرك أكادير ، على مستوى المقطع الطرقي امسكروط، حجز كمية من مخدر الكوكايين، كانت مخبأة بعناية .

وقد تم اعتقال سائق السيارة وهو في عمر الثلاثينيات، وحجز سيارته لإتمام الإجراءات بداخل مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

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