نيمار يخسر مليون يورو في القمار.. و”يبكي” على المباشر

2023-03-30 / 09:28
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هبة بريس - وكالات

وثّق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان خسارته لمليون يورو في لعبة البوكر بمقطع مرئي، قبل أن يضحك ويقول إنه سيضع المقطع على منصة “يوتيوب” الشهيرة، وسط انتقادات حادة لاحقته منذ بداية العام الجاري نتيجة تفضيله القمار على حساب كرة القدم.

ويغيب نيمار حتى نهاية الموسم الحالي بعدما خضع إلى عملية جراحية في الكاحل أنهت موسمه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخسر نيمار، مساء الأربعاء، مليون يورو، ووثق ذلك عبر مقطع مرئي نشره عبر منصة “تويتش” قبل أن يشرع بالبكاء المزيف والصراخ، ومن ثم شغل موسيقى حزينة قبل أن يقول ضاحكاً: “سأضع المقطع على يوتيوب”.

ولاحقت الانتقادات نيمار بعد مشاهدته يلعب البوكر عقب هزيمة باريس أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إذ قال زميله كيليان مبابي: “بالنسبة لمباراة الإياب، من المهم أن نأكل وننام جيداً. قبل أن ينفي الأخير أن يكون يقصد زميله البرازيلي”.

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