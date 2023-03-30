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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-30 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بالجنوب، السهول غرب مرتفعات الأطلس وداخل سوس، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب، مع هبات لرياح قوية نوعا ما بالهضاب العليا الشرقية والجنوب، فضلا عن تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية وستكون ما بين 18 و24 درجة بالجنوب، وما بين 13 و17 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالسهول الشمالية وستكون في ارتفاع بباقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان والعيون وهائجا بباقي السواحل.

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