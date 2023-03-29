الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك معزيا عائلة العمراني ..”مشهود له بالمهنية الصحفية العالية”

2023-03-29 / 23:03
0
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الصحفي عبد الله العمراني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمنا ببالغ التأثر بالنبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضوانه، المرحوم الصحفي عبد الله العمراني الذي برحيله تفقد الساحة الإعلامية الوطنية رائدا من روادها، المشهود له بالمهنية الصحفية العالية المتشبعة بروح المسؤولية والالتزام”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم إلى كافة أهلهم وذويهم، ولأسرته الصحافية والثقافية، عن “أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا المصاب الأليم، سائلين الله عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالته “كما نضرع إلى العلي القدير في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل أن يتغمد فقيدكم المبرور بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه خير الجزاء، على ما أسداه من جليل الأعمال لوطنه، ويجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، صدق الله العظيم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجهتان لأرض واحدة….أطعمكم فتكافؤنني برمي نفاياتكم

وجهتان لأرض واحدة….أطعمكم فتكافؤنني برمي نفاياتكم

2023-03-29 / 22:54
Photo of “لجنة” : تموين جيد للأسواق واستقرار في الأسعار خلال رمضان

“لجنة” : تموين جيد للأسواق واستقرار في الأسعار خلال…

2023-03-29 / 22:49
Photo of مراقبة الأسعار والجودة… ضبط 3032 مخالفة بين فاتح شعبان و5 رمضان

مراقبة الأسعار والجودة… ضبط 3032 مخالفة بين فاتح شعبان…

2023-03-29 / 22:41
Photo of الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تشارك في الحوار للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة .

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تشارك في الحوار للجنة الاقتصادية…

2023-03-29 / 20:27
Photo of وفد برلماني مغربي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة

وفد برلماني مغربي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة

2023-03-29 / 20:21
Photo of “ريان إير” تدشن خطا جويا جديدا بين ورزازات ولندن

“ريان إير” تدشن خطا جويا جديدا بين ورزازات ولندن

2023-03-29 / 18:12
Photo of إطلاق حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالرباط

إطلاق حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار…

2023-03-29 / 16:56
Photo of أكثر من 18 كلغ من السمك الجيد.. ما يستهلكه الاغنياء المغاربة سنويا

أكثر من 18 كلغ من السمك الجيد.. ما يستهلكه…

2023-03-29 / 15:41
Photo of سيدة تحتج بسبب “القفة الرمضانية” في تيفلت.. ومصدر يوضح

سيدة تحتج بسبب “القفة الرمضانية” في تيفلت.. ومصدر يوضح

2023-03-29 / 14:57
Photo of أزمة جديدة لمياه الشرب بإقليم اشتوكة وهذا برنامج قطع المياه

أزمة جديدة لمياه الشرب بإقليم اشتوكة وهذا برنامج قطع…

2023-03-29 / 14:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق