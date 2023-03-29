الملك معزيا عائلة العمراني ..”مشهود له بالمهنية الصحفية العالية”

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الصحفي عبد الله العمراني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمنا ببالغ التأثر بالنبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضوانه، المرحوم الصحفي عبد الله العمراني الذي برحيله تفقد الساحة الإعلامية الوطنية رائدا من روادها، المشهود له بالمهنية الصحفية العالية المتشبعة بروح المسؤولية والالتزام”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم إلى كافة أهلهم وذويهم، ولأسرته الصحافية والثقافية، عن “أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا المصاب الأليم، سائلين الله عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالته “كما نضرع إلى العلي القدير في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل أن يتغمد فقيدكم المبرور بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه خير الجزاء، على ما أسداه من جليل الأعمال لوطنه، ويجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، صدق الله العظيم.

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