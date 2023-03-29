تلميذ متدرب : هبة بريس

في إطار المشاركة في مسابقة الصحفيون الشباب من أجل البيئة الدورة 21 و القائم على تنظيمها مؤسسة محمد السادس للبيئة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي قام التلميذين محمد لعلا و مروان لميضي بالتقاط صورة و التعليق عليها تحت عنوان:وجهتان لأرض واحدة….أطعمكم فتكافؤنني برمي نفاياتكم

واختار التلميذين أرض زراعية بامتياز بنواحي قصبة الأمين يتم غمرها كل يوم بكميات كثيرة من النفايات المنزلية و مخلفات البناء فقط من أجل إرضاء جشع البعض.

من تأطير الأستاذة أسماء العسولي ثانوية ابن خلدون التأهيلية

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1