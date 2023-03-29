وجهتان لأرض واحدة….أطعمكم فتكافؤنني برمي نفاياتكم

2023-03-29 / 22:54
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تلميذ متدرب : هبة بريس

في إطار المشاركة في مسابقة الصحفيون الشباب من أجل البيئة الدورة 21 و القائم على تنظيمها مؤسسة محمد السادس للبيئة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي قام التلميذين محمد لعلا و مروان لميضي بالتقاط صورة و التعليق عليها تحت عنوان:وجهتان لأرض واحدة….أطعمكم فتكافؤنني برمي نفاياتكم

واختار التلميذين أرض زراعية بامتياز بنواحي قصبة الأمين يتم غمرها كل يوم بكميات كثيرة من النفايات المنزلية و مخلفات البناء فقط من أجل إرضاء جشع البعض.

من تأطير الأستاذة أسماء العسولي ثانوية ابن خلدون التأهيلية

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‫8 تعليقات

  8. المواطن يعرف فقط سبب المسؤولين والحكومة وينسى نفسه هو ماذا يفعل ……الحهل داء

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