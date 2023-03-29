وجهتان لأرض واحدة….أطعمكم فتكافؤنني برمي نفاياتكم
تلميذ متدرب : هبة بريس
في إطار المشاركة في مسابقة الصحفيون الشباب من أجل البيئة الدورة 21 و القائم على تنظيمها مؤسسة محمد السادس للبيئة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي قام التلميذين محمد لعلا و مروان لميضي بالتقاط صورة و التعليق عليها تحت عنوان:وجهتان لأرض واحدة….أطعمكم فتكافؤنني برمي نفاياتكم
واختار التلميذين أرض زراعية بامتياز بنواحي قصبة الأمين يتم غمرها كل يوم بكميات كثيرة من النفايات المنزلية و مخلفات البناء فقط من أجل إرضاء جشع البعض.
من تأطير الأستاذة أسماء العسولي ثانوية ابن خلدون التأهيلية
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8 تعليقات
بالتوفيق
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
مشكل البيئة كبيرة
في كل المدن تجد مثل هذه الصور
البيئة نعم من الله عزوجل يجب ان نحترمها
المشكل ليس في المسؤولين المشكل في الانسان والمواطن نفسه
السياح يرون مثل هذه الصور في البلاد يأخذون نظرة سيئة علينا وعلى الاسلام
المواطن يعرف فقط سبب المسؤولين والحكومة وينسى نفسه هو ماذا يفعل ……الحهل داء