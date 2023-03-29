إيطاليا : رصاصة في الرأس تن–هي حياة مغربية في ظروف غامضة

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة الإيطالية، عثرت على مهاجرة مغربية جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء داخل منزلها الكائن بمدينة أريانو بولسين بضواحي روفيغو شمال شرق إيطاليا عقب إصابتها بالرصاص على مستوى رأسها.

وعلى الرغم من وصولها إلى مستشفى المدينة، إلا أن إصابتها كانت بليغة لدرجة أن العاملين في المجال الصحي لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها رغم كل الإسعافات الأولية التي قدمت لها من طرف الأطقم الطبية حيت كشفت تواجد رصاصة في جمجمتها .

وحسب المصادر ذاتها فإن الأجهزة الأمنية ، فتحت تحقيقا للكشف إن كان الأمر يتعلق بعملية انتحار أو تصفية نفذها مجهولون بواسطة سلاح ناري .

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