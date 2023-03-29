الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تشارك في الحوار للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة .

2023-03-29 / 20:27
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هبة بريس / ع محياوي

محياوي _ هبة بريس

شارك رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) في الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول الاستثمار في تطوير الكهرباء والبنية التحتية في إفريقيا، في 28 مارس 2023 بأديس أبابا، المنظم من طرف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) ومؤسسة RES4AFRICA.
وشهد هذا الحوار مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص في القارة الأفريقية بهدف بدء المناقشات حول الإصلاحات الضرورية لتطوير قطاع الكهرباء في إفريقيا وجذب الاستثمار الخاص في هذا القطاع. ويتماشى هذا الحوار مع برنامج 2063 للاتحاد الأفريقي التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرئيسية وضمان الوصول إلى الطاقة لتحفيز التحول السوسيو-اقتصادية للقارة.
كما ساهم السيد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بشكل كبير في الحوار رفيع المستوى من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الهامة للمملكة المغربية، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في مجال الطاقة والتزام المملكة الراسخ بتعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا. كما أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، على أهمية مهامها والتي تتمثل بالأساس في ضمان إطار تنظيمي واضح وشفاف لتنفيذ السياسة الطاقية الوطنية وكذلك ضمان العدالة في قطاع الكهرباء من خلال تعزيز بيئة مواتية للاستثمار الخاص.
علاوة على ذلك، وبفضل منصبيه كرئيس لتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (ميد ريك MEDREG) وكنائب رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة الفرنكوفونية (RegulaE.Fr)، تقاسم السيد عبد اللطيف برضاش خبرته في العمل بالتعاون الوثيق مع هيئات ضبط الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط والأفارقة لتعزيز تطوير سوق إقليمي للطاقة. ويهدف هذا التعاون إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز تجارة الكهرباء عبر الحدود وفق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وستطعم الاستنتاجات الرئيسية للحوار خطة العمل المقبلة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وستشكل دعمها للبلدان الأفريقية المهتمة بوضع سياسة كهربائية وإطار تنظيمي ملائم لتدفق الاستثمار الخاص.

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