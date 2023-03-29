وفد برلماني مغربي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة

2023-03-29 / 20:21
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هبة بريس

يقوم وفد برلماني مغربي، حاليا، بزيارة عمل للمملكة المتحدة، تلبية لدعوة من رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة – المغرب بمجلس العموم البريطاني، هيثر ويلر.

وذكر بلاغ للبرلمان أن الوفد البرلماني أجرى خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات الهامة مع كل من نائب رئيس مجلس العموم البريطاني، نيغيل إيفنس، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس اللوردات البريطاني، اللورد جيريمي بورفيس، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب، هيثر ويلر، والناشطة العالمية في مجال حقوق النساء والأطفال ومجال الأمن والسلام الدوليين، البارونة غودي، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية، السفير ستيفين هيكي.

وأبرز أن هذه اللقاءات شكلت فرصة للتأكيد على تميز العلاقات البرلمانية التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين، والإشادة بتدشين كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة مرحلة جديدة من التعاون والحوار والشراكة الاقتصادية، مضيفا أن عضوات الوفد البرلماني ركزن كذلك على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، بغية تبادل الخبرات وتقاسم التجارب البرلمانية، الإضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك خلال المحافل الدولية المتعددة الأطراف التي يشارك فيها برلمانا البلدين.

كما نوه الوفد البرلماني المغربي بمختلف الأنشطة والمشاريع الحكومية المشتركة، والتي أصبحت تؤطرها آليات تعاون ثنائية مثل الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2018 وحوار الأعمال الذي أطلق سنة 2020، واقترح خلال مختلف اللقاءات تأسيس منتدى برلماني بين المغرب والمملكة المتحدة، يكون بمثابة إطار للتعاون البرلماني، يتم فيه متابعة ومواكبة أهم المشاريع الحكومية بين البلدين، والرقي بالعلاقات الثنائية.

ومن المرتقب، وفقا لبلاغ البرلمان، أن يجري الوفد كذلك لقاءات مع أعضاء المجموعة البرلمانية حول المرأة، وعمدة مقاطعة وستمنستر، حمزة توزال، الذي ينحدر من أصول مغربية، بالإضافة إلى القيام بزيارة لمقر البرلمان البريطاني، وحضور جلسة المناقشة العامة مع رئيس الوزراء بمجلس العموم البريطاني.

ويضم الوفد البرلماني المغربي كلا من النائبة سحر ابدوح، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-المملكة المتحدة بمجلس النواب، والنائبة زينة ادحلي، نائبة رئيس المجلس وعضوة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-المملكة المتحدة، والمستشارة جليلة مرسلي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – المملكة المتحدة بمجلس المستشارين

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