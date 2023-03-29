الخميسات .. مص..رع 5 أشخاص وإصابة 27 في حادثة سير

2023-03-29 / 20:03
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هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم الخميسات، بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 27 آخرون، من بينهم 12 إصاباتهم بليغة، في حادثة سير وقعت حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد زوال اليوم الأربعاء، على الطريق الجهوية رقم 404 الرابطة بين جماعة البراشوة والرماني، على مستوى دوار “بونجاجة” بجماعة البراشوة، إثر اصطدام سيارة للنقل المزدوج بشجرة، بعد فقدان سائق المركبة السيطرة عليها.

وفور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، إذ تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالرماني، حيث جرت تعبئة عدد مهم من الأطقم الطبية والتمريضية من أجل التكفل بحالات المصابين وإخضاعهم للفحوصات والعلاجات الطبية اللازمة، فيما استدعت حالات 5 من بين المصابين توجيههم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة

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تعليق واحد

  1. سيارة النقل المزدوج ب 32 راكبا !!!!
    متى ينتهي استغلال المسافر المغربي و احترام كرامته ؟؟؟؟

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