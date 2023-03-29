“ريان إير” تدشن خطا جويا جديدا بين ورزازات ولندن

هبة بريس _ و م ع

دشنت شركة الطيران الإيرلندية “ريان إير”، أمس الثلاثاء، خطا جويا جديدا يربط بين ورزازات ولندن، بواقع رحلتين في الأسبوع، وذلك في إطار برنامجها الصيفي لسنة 2023.

وحطت الرحلة الافتتاحية لهذه الخدمة الجوية الجديدة، عبر طائرة من طراز بوينغ 737 بسعة 180 مقعدا ، بمطار ورزازات قادمة من العاصمة البريطانية. حيث أقيم حفل بالمناسبة، حضره عدد من المسؤولين المحليين.

وأكد قائد مطار ورزازات، أحمد سجيب، أن هذه الخدمة الجوية الجديدة تأتي لتعزز الرحلات الجوية التي تقدمها هذه المنصة المطارية إلى وجهات دولية في القارة الأوروبية.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بثاني خط جوي دولي جديد تم تدشينه بمطار ورزازات بعد بضعة أيام، بعد الخط الجوي الذي أطلق الأحد الماضي نحو برشلونة.

وذكر سجيب أن هاذين الخطين الجويين الجديدين اللذين تم تدشينهما بفضل جهود العديد من المتدخلين والفاعلين المعنيين سيكون لهما، بدون شك، تأثير إيجابي على النشاط السياحي بإقليم ورزازات.

وكان المكتب الوطني المغربي للسياحة قد أعلن في فبراير عن برنامج موسع يشمل ثماني وجهات مغربية، من أجل دعم الوجهات السياحية استعداد لموسم صيفي متفرد.

وهكذا، دعم المكتب الوطني المغربي للسياحة فتح 35 خط جديد مع 10 شركات طيران برسم موسم صيف 2023.

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