الملك يترأس الدروس الحسنية الرمضانية

2023-03-29 / 17:20
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هبة بريس _ و م ع

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 07 رمضان الأبرك 1444 هـ موافق 29 مارس 2023 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي الدرس بين يدي الملك، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: “ثمرات الإيمان في حياة الإنسان”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النحل: “من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فلنحيينه، حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون”

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

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تعليق واحد

  1. كرش شبعنة مكتسول على كرش جيعنة
    هل سيدنا لا يرى هذه الاسعار ملتهبة هل هو في عالم اخر
    غلاء المعيشة فاحش ونحن رعايه ولم يتدخل هذا عجيب

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