رئيس وزراء اسكتلندا الجديد يؤم عائلته في صلاة بعد الإفطار داخل القصر الرئاسي

2023-03-29 / 17:14
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هبة بريس

نشر رئيس وزراء اسكتلندا الجديد، حمزة يوسف، صورتين عبر تويتر ذاكرا أنه قضى أول ليلة له في مقر رئاسة الوزراء مع عائلته.

وظهر حمزة يوسف، (37 سنة)، وهو مسلم من أصول من منطقة البنجاب المسلمة، يؤم عائلته في الصلاة بعد الإفطار خلال شهر رمضان

وكتب يوسف على حسابه على “تويتر” أنه قضى ليلته الأولى مع العائلة في مقر رئيس الوزراء بعد التصويت البرلماني، واصفا إياها بأنها “لحظة خاصة” عندما أدى الصلاة جماعة كإمام، كما المعتاد، بعد الإفطار.

وكان يوسف قد اختير يوم الاثنين زعيما للحزب الوطني الاسكتلندي، ليصبح بذلك أول مسلم يقود حزبا رئيسيا في المملكة المتحدة.

ويعتبر الحزب الوطني الاسكتلندي الأكبر في اسكتلندا، ويسعى لاستقلالها عن المملكة المتحدة.

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