إطلاق حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالرباط
تم، الأربعاء بمقر سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، إطلاق عملية حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم.
وتندرج هذه المبادرة الإنسانية، التي أعطى انطلاقتها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، العصري سعيد الظاهري، في إطار روح التعاون الإنساني والأخوي بين البلدين الشقيقين.
وقال سعيد الطاهري، في كلمة بالمناسبة، إن حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب في دورتها التاسعة عشر، سُنة حميدة دأب سموه على “التكرم بها في إطار الوشائج الإنسانية المتينة التي تربط بلدينا الشقيقين قيادة وشعبا”.
وبعد أن تقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات للملك محمد السادس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أوضح الدبلوماسي الإماراتي أن هذه الحملة الأخوية الإنسانية تهدف إلى “النهوض بالعمل الإنساني والتخفيف من معاناة الفئات المتعففة”.
وأبرز سعيد الطاهري أن المبادرة تشمل عددا من الأسر في مختلف أنحاء المملكة في إطار التعاون مع السلطات المغربية، مشيدا بجهود جمعيات المجتمع المدني التي تواكب هذه “الحملة الأخوية التي تشمل كذلك أصحاب الهمم والسكان الرحل في إطار رسالة أخوة ومحبة وإنسانية بين البلدين الشقيقين”.
وتميز حفل انطلاق الحملة ، على الخصوص، بحضور عدد من الموظفين بسفارة الإمارات العربية المتحدة، وسكينة يابوري، رئيسة قسم الهندسة الاجتماعية نيابة عن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، والنائب الخامس لعمدة مدينة الرباط، خالد مجاور ، ورؤساء الجمعيات الخيرية المستفيدة.
7 تعليقات
اللهم اجعل له في ميزان حسناته تقبل الله صيامكم واعمالكم يآرب.
إنها مبادرة طيبة من طرف صاحب السمو شيخ محمد بن زايد ،، زاد آلله في مثاله. رمضان مبارك سعيد وكل عام والامة الإسلامية بألف خير..
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة (ليلة القدر) انزله هداية للناس وهذا دليل على ما قام به سمو الشيخ محمد بن زايد جزاه الله خيرا..
نتمنى هذه المبادرة الطيبة ان يقوم بها رئيس الحكومة من أجل تخفيف شيئا ما فعله لنا..
شكرا لسمو الأمير الشيخ محمد بن زايد على هذه المبادرة الطيبة والقيم الأخلاقية الإسلامية التي تتجلى في شخصيته حفظه الله ورزقه من حيث لا يحتسب.
شكرا لكل من ساهم في افطار الصائمين الفقراء الذين لا ملجئ لهم وبالاخص والمجتمع المغربي يعيش عتبة الفقر لا يعلمها سوى الله سبحانه وتعالى..
لديه الثروة طائلة فلما لا يقوم بافطار… المساكين