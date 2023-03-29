القناة الاولى في ورطة بسبب برمجة ” غدر الزمان” و مصدر يكشف التفاصل

2023-03-29 / 16:48
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

تفاجأ متتبعوا المسلسل الدرامي “غدر الزمان” بعرض الحلقة الخامسة من ذات العمل مباشرة بعد بث الحلقة الأولى على القناة الأولى.

و ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تعبر عن الإستياء و الاستنكار من هذا التصرف الصادر من المسؤولين عن برمجة الأعمال الرمضانية داخل القناة نفسها.

و علق أحدهم :” ملي قناة عمومية كتغلط هاد الغلط شنو خصنا نقولوا، شوفو أعباد الله المال العام فين كيمشي، و شكون لي كيخدم فيه”.

فيما دون شخص آخر :”أخطاء جسيمة فقناة عمومية، هادشي غير لي واصلنا أما لي ما وصلناش حدث ولا حرج”.

و في سياق متصل، روى مصدر لجريدة هبة بريس تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن العمل كان من المقرر عرضه من الإثنين إلى الخميس، و بما أن أول حلقة تم بثها يوم الخميس فإن الحلقة الثانية المرتقب عرضها ستكون يوم الإثنين”.

وواصل المصدر ذاته قائلا :” غير أن الشخص المكلف بالبرمجة قام ببث الحلقة الخامسة عوض الثانية ظنا منه أنه تم عرض الحلقات السابقة خلال الأيام الماضية”.

و جدير بالذكر أن مسلسل غدر الزمان من إخراج ياسين فنان، و تشخيص كل من منى فتو، سلوى زرهان، جميلة الهوني، المهدي فولان، أحلام الزعيمي، سعد موفق و آخرين..

و تدور أحداث “غدر الزمان” في إطار الدراما والاثارة والتشويق، و هو من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيما عاد تنفيذ الإنتاج إلى شركة كونكسيون ميديا.

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