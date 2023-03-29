سيدة تحتج بسبب “القفة الرمضانية” في تيفلت.. ومصدر يوضح

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من الصفحات بموقع “فيسبوك”، مقطع فيديو لسيدة تحتج على ما وصفته ب”حرمانها” من الاستفادة من “القفة الرمضانية” بمدينة تيفلت.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع، أن عملية توزيع قفف رمضان، تتم عبر مراحل لتنظيم العملية وضمان استفادة جميع المستهدفين.

وأضاف ذات المصدر، أن الجهات المعنية توزع القفف بشكل يومي وبالترتيب باعتمادها على لوائح المستفيدين، لافتا أن السيدة المعنية لم يورد اسمها بلائحة المستفيدين يوم احتجاجها، غير أنها استفادت من قفتها في اليوم الموالي.

هذا وأشرف الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الجمعة الماضي بسيدي موسى، بمقاطعة المريسة في سلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1444″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، والتي يستفيد منها هذه السنة 5 ملايين شخص.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للانسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي تميز المجتمع المغربي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تتميز عملية “رمضان 1444″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم، برفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77 بالمائة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي.

كما أعطى الملك بمناسبة النسخة الـ24 لهذه العملية، تعليماته السامية لتعزيز محتوى القفة بمواد غذائية إضافية، لاسيما الأرز والحليب.

وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنسجم مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساع دات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع التي تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة.

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