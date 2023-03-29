أكثر من 18 كلغ من السمك الجيد.. ما يستهلكه الاغنياء المغاربة سنويا

2023-03-29 / 15:41
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

يستهلك الاغنياء المغاربة ما يفوق المتوسط العالمي للاستهلاك الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في 17 كيلوغرام سنويا، حيت يستهلك كل غني مغربي ما يفوق 18 كلغ من السمك سنويا

و كشفت دراسة أن ميسوري الحال بالمغرب يتناولون كميات تزيد 6 أضعاف عما تستهلكه الطبقات الشعبية والفقيرة في البلاد من الأسماك في السنة.

وكشفت الأرقام، التي تضمنتها دراسة أنجزها خبراء في مجال التغذية، أن معدل ما يستهلكه كل غني في المغرب يبلغ 18 كيلوغرام سنويا، في حين لا يتجاوز مجموع ما يستهلكه كل مواطن ينتمي للطبقة الفقيرة 3 كيلوغرامات.

ويتراوح معدل الاستهلاك الفردي من الأسماك في المغرب بشكل عام، ما بين 9 الى 14 كيلوغرام في السنة في الوقت الراهن، بعد أن كان يبلغ 3 كيلوغرامات فقط خلال السبعينيات من القرن الماضي.

وجاء في الدراسة أن معدل الاستهلاك الفردي السنوي من السمك في الوسط القروي، سجل ارتفاع في السنوات الأخيرة خصوصا صنف ” السردين ” .

وتميز الاستهلاك الفردي السنوي من الأسماك في الوسط الحضري، بالارتفاع في السنوات الأخيرة، بسبب موجة غلاء اللحوم الحمراء والبيضاء، في حين أن إقبال ساكنة الوسط الحضري عادة ما تكون على أصناف من الاسماك منخفضة الثمن .

وفسر معدو هذه الدراسة هذا الضعف في حجم استهلاك السمك، خاصة داخل الأوساط الشعبية الفقيرة، إلى ضعف القدرة الشرائية وكذا انعدام التجهيزات التي تمكن من الاحتفاظ بالأسماك خاصة في الوسط القروي، إلى جانب العادات الاستهلاكية التي تميز العالم القروي.

وتشير الإحصائيات المسجلة إلى أن استهلاك الفرد المغربي للسمك لا يتجاوز 10 إلى 12 كيلوغرام في السنة، وهو ما يعد نسبة منخفضة بالمقارنة مع معدل الاستهلاك في بلدان مماثلة، وكذلك بالنسبة للمتوسط العالمي للاستهلاك الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في 17 كيلوغرام سنويا.

وتعترف السلطات الحكومية أن استهلاك المغاربة للمنتجات البحرية يبقى ضعيفا بالرغم من توفر المغرب على ثروات سمكية هائلة. ويصدر المغرب سنويا إلى أوروبا حوالي 240.000 طن من المنتجات السمكية بمبلغ 9.3 مليار درهم.

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تعليق واحد

  1. الطبقة الفقيرة في المغرب تستهلك فقط السردين ان وجدته بثمن معقول. أما الأنواع الأخرى صديقة الاغنياء فإنها ترى بالعين فقط.

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