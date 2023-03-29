أطنان من السمك بسوق الجملة بالبيضاء تخفض من الأثمان خلال شهر رمضان (+فيديو)

هبة بريس - الدار البيضاء

شهد سوق الجملة للسمك بالهراويين الدار البيضاء، صباح يوم أمس، انتعاشا ملموسا في ظل الطلب المتزايد على الأسماك، بفضل التحسن النسبي للظروف المناخية خصوصاً بموانئ جنوب المملكة.

وفي هذا السياق أكد المندوب الجهوي لوزارة الفلاحة والصيد البحري بالدار البيضاء، الوداع محمد، في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، (أكد) على أن الوزارة الوصية بمعية شركائها تعمل على ضمان استقرار أثمنة السمك، لتصبح في المستوى وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وأضاف مشدداً على أن أثمنة الأسماك تخضع إلى عدة عوامل أهمها الطلب والعرض، إذ تتحكم في الأخير عدة عوامل من بينها الظروف المناخية والبيئية، مما جعل من سفن الجنوب رابطة بموانئها، وهو ما انعكس سلبا على وفرة الأسماك وكذا ارتفاع أثمنتها في الثلاثة الأيام الأخيرة.

وأوضح ذات المتحدث، على أن الأرقام التي تم تداولها، الخميس الماضي، بسوق الهراويين ما يناهز تقريبا 280 طن، شكلت 43 في المائة منها سمك السردين بثمن متوسط قدر بـ 5.22 درهم للكيلوغرام الواحد. أما الأيام الثلاثة الماضية، كانت الكمية لا تتجاوز 98 طن، 13 في المائة من سمك السردين، و9.62 درهم للكيلوغرام الواحد.

وبخصوص يوم أمس فقد، بلغ الانتاج الحالي حوالي 700 طن منها 306 طن من السردين بمتوسط سعر 6.75 درهم للكيلوغرام الواحد قابلة للانخفاض.

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