أطنان من السمك بسوق الجملة بالبيضاء تخفض من الأثمان خلال شهر رمضان (+فيديو)
شهد سوق الجملة للسمك بالهراويين الدار البيضاء، صباح يوم أمس، انتعاشا ملموسا في ظل الطلب المتزايد على الأسماك، بفضل التحسن النسبي للظروف المناخية خصوصاً بموانئ جنوب المملكة.
وفي هذا السياق أكد المندوب الجهوي لوزارة الفلاحة والصيد البحري بالدار البيضاء، الوداع محمد، في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، (أكد) على أن الوزارة الوصية بمعية شركائها تعمل على ضمان استقرار أثمنة السمك، لتصبح في المستوى وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وأضاف مشدداً على أن أثمنة الأسماك تخضع إلى عدة عوامل أهمها الطلب والعرض، إذ تتحكم في الأخير عدة عوامل من بينها الظروف المناخية والبيئية، مما جعل من سفن الجنوب رابطة بموانئها، وهو ما انعكس سلبا على وفرة الأسماك وكذا ارتفاع أثمنتها في الثلاثة الأيام الأخيرة.
وأوضح ذات المتحدث، على أن الأرقام التي تم تداولها، الخميس الماضي، بسوق الهراويين ما يناهز تقريبا 280 طن، شكلت 43 في المائة منها سمك السردين بثمن متوسط قدر بـ 5.22 درهم للكيلوغرام الواحد. أما الأيام الثلاثة الماضية، كانت الكمية لا تتجاوز 98 طن، 13 في المائة من سمك السردين، و9.62 درهم للكيلوغرام الواحد.
وبخصوص يوم أمس فقد، بلغ الانتاج الحالي حوالي 700 طن منها 306 طن من السردين بمتوسط سعر 6.75 درهم للكيلوغرام الواحد قابلة للانخفاض.
11 تعليقات
5 دراهم السردين الناضور الدريوش الحسيمة 25 درهم
ما هذآ التناقد في الأسعار الملتهبة في الأسماك التي بدورها لم يستطع المواطن المغربي البسيط أن يصلها…او حتى يشمها هههههههههههه.
الاحتكار والمضاربات في الأسعار في أسواق الأسماك وعدم الضبط والانظباط دون تدخل السلطات المعنية.
يكثر الطلب في شهر رمضان المبارك على استهلاك الاسماك وما لها من فوائد في الأغذية المتكاملة ولكن للاسف الشديد بهذه الأسعار الملتهبة في اثمنة الأسماك المواطن المغربي البسيط لم يقدر على شرائها بل يذهب إلى السوق الاسماك ويتجول به ويرى بعينيه فقط كما يقال المثل المغربي (لماشرى يتنزه هههههههههههه.)
لو كان ثمن السردين الذي يستطيع المسكين بتناوله بخمسة دارهم اوحتى بعشر دراهم لذهب على الفور بشرائه…لماذا هذآ الابتزاز على المواطنين …!!!
نطالب الحكومة باستقرار في الأثمنة من أجل القدرة الشرائية للمواطنين في جميع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك …
كل نفس ذائقة الموت ولكن نحن اذقناها ونحن على قيد الحياة ،، الحكومة دمرتنا بمعنى الكلمة وتركت جيوبنا فارغة فلا نستطيع شراء أي شيء …
الطبقة البورجوازية هي التي تتمتع بكل شيء ولا تهمها الزيادات المهولة ولكن للاسف الشديد من يدفع الثمن هو المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمدلله المغرب لديه بحار لها تروة سمكية هائلة ولكن لا نستفيد منها والسبب الله اعلم ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟!!!!
لو كنا مواطنين احرار من طنجة إلى لكويرة لقمنا كلنا متحدين يد واحدة بمقاطعة جميع المواد الغذائية الأساسية من خضر وفواكه وقطاني ولحوم ودواجن ومحروقات لتحسن الوضع كما نريد نحن شعب مغربي متضامن ولكم واسع النظر فيما قولت ..لأن كيف يعقل هذه الزيادات المهولة ونحن لا نحرك ساكنا…..ربما من ورائها شيئا ما غامضا لم نفهمه!!!!!!!!!
كل ما أقوله هو ان العيش الكريم لفظ أنفاسه الأخيرة في المغرب إن لله وإن إليه راجعون …………