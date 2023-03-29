والد فاتي: أتمنى خروج ابني من برشلونة

هبة بريس - وكالات

أقرّ والد مهاجم برشلونة الإسباني أنسو فاتي يوم الأربعاء، أنه منزعج من الطريقة التي يتعامل بها النادي الكاتالوني مع ابنه ويفضل أن ينتقل الى نادٍ آخر.

جاء حديث بوري فاتي مع إذاعة “كادينا كوبي” مؤكدًا في الوقت ذاته أن ابنه البالغ 20 عامًا يفضل البقاء والنجاح مع العملاق الكاتالوني، بعد أن نشأ في الفئات العمرية وأصبح محبوبًا بين الجماهير منذ ترقيته إلى الفريق الأول.

وقال في هذا الصدد “يزعجني كيف يُعاملون أنسو بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني”.

وتابع “لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيًا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من (أكاديمية) لا ماسيا”.

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