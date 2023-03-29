أزمة جديدة لمياه الشرب بإقليم اشتوكة وهذا برنامج قطع المياه

2023-03-29 / 14:28
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- بمركز مدينة بیوگری اقليم اشتوكة ايت باها، وبتنسيق مع السلطات المحلية والمجلس الجماعي، في بلاغ له تتوفر ” هبة بريس” لنسخ منه، عن برنامج إنطاعات ستطال هذه المادة الحيوية خلال الشهر الفضيل، بسبب إنخفاض مستوى الماء بالآبار المزودة لمدينة بيوكرى.

وحسب نص البلاغ، فإنه نظرا للظروف المناخية الجافة وندرة المياه التي تعرفها منطقة اشتوكة أيت باها، التي أدت لإنخفاض هام لصبيب الآبار المزودة لمدينة بيوكرى بالماء الشروب، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء بمركز بیوگری وبتنسيق مع السلطات المحلية والمجلس الجماعي، قرر وضع برنامج خاص لتوزيع الماء الشروب خلال شهر رمضان على الشكل التالي:

– توقيف التزود بالماء الصالح للشرب من منتصف الليل 00H00 إلى الساعة 03h00.
– عودة التزود بالماء بشكل عادي، من الساعة 3h00 صباحا إلى الساعة 09H00.

– قطع الماء من الساعة 09h00 صباحا إلى الساعة 15h00.

– عودة التزود بالماء الشروب بشكل عادي من الساعة 15h00 إلى منتصف الليل.

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