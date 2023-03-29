استقبال خديجة المرضي بمطار البيضاء.. والبطلة تصرح: “سعيدة ومعتزة بالبرقية الملكية”

هبة بريس

نظم، اليوم الأربعاء 29 مارس، بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، حفل استقبال على شرف الملاكمة خديجة المرضي، التي فازت مؤخرا بالميدالية الذهبية لوزن أزيد من 81 كلغ ضمن بطولة العالم للملاكمة سيدات (نيودلهي 2023).

وباتت البطلة العالمية خديجة المرضي، التي حظيت باستقبال شعبي حافل، أول ملاكمة مغربية عربية إفريقية تتوج ببطولة العالم للملاكمة سيدات، لتعزز بذلك أيقونة القفاز المغربي مكانتها سفيرة بامتياز لرياضة الفن النبيل النسوي الوطني قاريا وعربيا.

وبهذا الفوز دخلت المرضي مرة أخرى التاريخ كأول بطلة إفريقية وعربية تحقق هذا الإنجاز على الإطلاق في مونديال الملاكمة النسوي، سنة واحدة فقط بعد نيلها الميدالية الفضية ببطولة العالم للملاكمة في تركيا.

وبالمناسبة، قالت المرضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، لدى وصولها إلى مطار محمد الخامس، إن برقية التهنئة التي بعث إليها الملك محمد السادس عقب تتويجها بالميدالية الذهبية، تعد حافزا معنويا لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتنافس على مختلف الألقاب القارية والعالمية.

وبعد أن عبرت عن سعادتها واعتزازها بهذه البرقية، اعتبرت المرضي أن تتويجها بالمعدن النفيس مرده إلى تظافر مكونات الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، بمن فيهم أعضاء الطاقم التقني والتدريبي الذي سهر على توجيهها وإعدادها لخوض غمار هذه البطولة.

وأكدت أن الفوز بلقب بطولة العالم سيشكل دعما قويا لمشاركاتها المقبلة وحافزا كبيرا لتمثيل المغرب أحسن تمثيل في الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس.

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