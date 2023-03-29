استقبال خديجة المرضي بمطار البيضاء.. والبطلة تصرح: “سعيدة ومعتزة بالبرقية الملكية”
نظم، اليوم الأربعاء 29 مارس، بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، حفل استقبال على شرف الملاكمة خديجة المرضي، التي فازت مؤخرا بالميدالية الذهبية لوزن أزيد من 81 كلغ ضمن بطولة العالم للملاكمة سيدات (نيودلهي 2023).
وباتت البطلة العالمية خديجة المرضي، التي حظيت باستقبال شعبي حافل، أول ملاكمة مغربية عربية إفريقية تتوج ببطولة العالم للملاكمة سيدات، لتعزز بذلك أيقونة القفاز المغربي مكانتها سفيرة بامتياز لرياضة الفن النبيل النسوي الوطني قاريا وعربيا.
وبهذا الفوز دخلت المرضي مرة أخرى التاريخ كأول بطلة إفريقية وعربية تحقق هذا الإنجاز على الإطلاق في مونديال الملاكمة النسوي، سنة واحدة فقط بعد نيلها الميدالية الفضية ببطولة العالم للملاكمة في تركيا.
وبالمناسبة، قالت المرضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، لدى وصولها إلى مطار محمد الخامس، إن برقية التهنئة التي بعث إليها الملك محمد السادس عقب تتويجها بالميدالية الذهبية، تعد حافزا معنويا لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتنافس على مختلف الألقاب القارية والعالمية.
وبعد أن عبرت عن سعادتها واعتزازها بهذه البرقية، اعتبرت المرضي أن تتويجها بالمعدن النفيس مرده إلى تظافر مكونات الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، بمن فيهم أعضاء الطاقم التقني والتدريبي الذي سهر على توجيهها وإعدادها لخوض غمار هذه البطولة.
وأكدت أن الفوز بلقب بطولة العالم سيشكل دعما قويا لمشاركاتها المقبلة وحافزا كبيرا لتمثيل المغرب أحسن تمثيل في الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس.
15 تعليقات
تستاهل اكثرماشاالله اعليها والله ايوفقها ياربي او ديم الفوق
بالمزيد من التألق والنجاح في هذا المصار الرياض
الله ايبارك فيك ايحفضك الواليديك فرحتينا او ارفعتي رايت ابلادك المغريب
هذي هي الناموذاج الحقيقي الرياضي للمراة المغربية
مبروك اعليك تستاهلي شرفتي ابلادنا او ملكنا الحبيب الغالي نصره الله الله ايحفضك أو ديم الله الوطن الملك هدى
ألف مبروك شرفتنا ورفعت راية المغرب في الدولة الهندية..
نحييك يا بطلة المغرب مفخرة الوطن اعانك الله ووفقك الله في مسيرتك الرياضية .
لقد شرفت مدينتك زاكورة بصفة خاصة وبصفة عامة مغربك نتمنى لك التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات في مجال الرياضة.
تهانينا الى بطلتنا التي شرفت المغرب في بلد أسيوي…
أنت تستحقين التقييم والتقدير على مجهوداتك المبذولة من أجل الشعب المغربي ألف مبروك..
لقد شرفت المرأة المغربية في هذآ البلد الآسيوي في الملاكمة لهذا يجب على وزارة الرياضة ان تهتم بهؤلاء البطلات..
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للتهنيئات وهو الرياض الأول يهتم بمجال الرياضة بشتى أنواعها فهو ملك عظيم بمعنى الكلمة..
مثل هؤلاء البطلات يجب على الحكومة أن تهتم بهن بجميع المعاير لانهن يستحقن التكريم ورفع من معنوياتهن ..
تحياتي لك يابطلة المغرب ربي يحفظك من كل سوء ومكروه ..
تستحق الإستقلال من طرف جمهورها المغربي ، لقد اعطت صورة جميلة للمغرب في الملاكمة وقفزة دينامية وتطوير هذه الرياضة تستهدف الملاكمة بالمغرب خاصة وخارج المغرب بصفة عامة.