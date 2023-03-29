السفارة الفرنسية بالرباط تنفي حرمان أئمة مغاربة من “التأشيرات”

2023-03-29 / 13:02
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هبة بريس - الرباط

نفت السفارة الفرنسية في المغرب، صحة خبر متداول بخصوص حرمان أئمة مغاربة من الحصول على تأشيرات للتوجه الى فرنسا ومواكبة الجالية المغربية خلال شهر رمضان المقدس.

وأكدت السفارة في بلاغ لها، على أن هذه المعلومة غير صحيحة، مشيرة إلى أن جميع الأئمة المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول على تأشيرات بمناسبة شهر رمضان حصلوا على التأشيرات.

وشددت السفارة، على أت سفر الأئمة المغاربة إلى فرنسا خلال شهر رمضان هو موضوع تنسيق وثيق بين فرنسا والمغرب منذ عدة سنوات.

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